Sp. Braga sobe a parada por Gustavo Martins

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga continua a tentar contratar o defesa-central Gustavo Martins neste mercado de inverno e, segundo informações veiculadas no Brasil, os guerreiros terão mesmo subido a parada até aos 6 milhões de euros pela totalidade do passe do jogador, de 21 anos.Ainda assim, este valor não estará a ser suficiente paraa abrir mão de um dos seus principais ativos. Recorde-se que o Grémio foi vice-campeão brasileiro e irá, este ano, disputar a Libertadores.