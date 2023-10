Sp. Braga ultima jogo com U. Berlim apenas sem Victor Gómez

O Sp. Braga realizou, na manhã desta segunda-feira, o último treino com vista à visita ao U. Berlim, agendada para esta terça-feira (17H45), partida da 2.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.Os guerreiros trabalharam na Cidade Desportiva e apenas Victor Gómez foi baixa para Artur Jorge.O lateral está a contas com um problema muscular e é baixa confirmada para a deslocação à Alemanha.