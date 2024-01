Sp. Braga vende Lucas Mineiro ao Cuiabá

O Cuiabá, do Brasil, anunciou ter adquirido em definitivo o médio Lucas Mineiro, que pertencia aos quadros do Sp. Braga. Terminado o acordo de empréstimo, o emblema brasileiro avançou para a aquisição do jogador de 27 anos e a imprensa local refere que o negócio fez-se por 500 mil euros, por metade do passe do jogador.Lucas Mineiro ingressou no Sp. Braga em 2021/22, oriundo do Gil Vicente, fez 33 jogos nessa época, mas depois perdeu espaço e somou cedências primeiro aos belgas do Westerlo e, por último, ao Cuiabá. E é por lá que vai prosseguir a carreira, agora em definitivo.