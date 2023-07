Sp. Braga vende Mario González ao Los Angeles FC por 2,3 milhões de euros

Mario González está de saída do Sp. Braga e, desta vez, em definitivo. O avançado espanhol vai viajar brevemente para a Califórnia, nos Estados Unidos da América, onde irá assinar contrato com o Los Angeles FC.O Sp. Braga vende o jogador (totalidade dos direitos económicos) por 2,3 milhões de euros, segundo apurou. Há dois anos, os arsenalistas tinham comprado o passe do avançado ao Villarreal a troco de 1,5 milhões de euros, e o submarino amarelo reservou 25% de uma mais valia futura. Portanto, terá direito a cerca de 200 mil euros.Mario González, de 27 anos, tinha contrato com o Sp. Braga até 2025. Na primeira metade da época 2021/22, fez quatro golos na primeira metade da época. Foi emprestado, em janeiro de 2022, aos espanhóis do Tenerife. Em 2022/23, fez 15 golos em 24 jogos pelo OH Leuven, da Bélgica.Este verão, regressou a Braga e tem estado até integrado no estágio de pré-temporada, no Algarve, mas o avançado vai deixar o estágio nas próximas horas, sendo que já se despediu dos companheiros do Sp. Braga. Aguarda por visto de trabalho para poder viajar para os Estados Unidos da América.O Los Angeles FC é atualmente um dos segundos classificados do Grupo Oeste da Major League Soccer, a par do Real Salt Lake e apenas atrás do St. Louis City.