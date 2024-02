Sporting de Braga renova com André Lacximicant e empresta-o ao Casa Pia

O avançado André Lacximicant renovou contrato até 2026 com o Sporting de Braga e seguiu emprestado para o Casa Pia até ao final da época, anunciaram esta quarta-feira os dois clubes da I Liga de futebol.

"André Lacximicant renovou contrato com o SC Braga e assinou um novo vínculo válido até 2026. O SC Braga informa, ainda, ter chegado a acordo com o Casa Pia para a cedência por empréstimo do jogador até final da presente temporada (2023/24), não estando definida uma cláusula de compra", escreveram os bracarenses, no sítio oficial.

O futebolista, de 22 anos, chegou aos minhotos há duas temporadas e meia, mas sem nunca se ter estreado na equipa principal, iniciando a etapa na formação de sub-23 e, desde o último ano, ao serviço da equipa secundária do Sporting de Braga, na Liga 3.

Na primeira metade da época, pelo Sporting de Braga B, André Lacximicant apontou cinco golos em 18 encontros, estreando-se como sénior no Leixões, antes de rumar a Braga, após uma formação dividida entre Sacavenense, Tondela e Académico de Viseu.

Esta é a sexta contratação do Casa Pia no mercado de inverno que termina hoje, após o guarda-redes Daniel Azevedo (ex-Belenenses), o lateral esquerdo francês Fahem Benaissa (ex-Villefranche), o médio norueguês Kevin Krygard (ex-Haugesund) e ainda os extremos Nuno Moreira (ex-Vizela) e Rúben Lameiras (ex-Desportivo de Chaves).

Por outro lado, os gansos viram sair do plantel o central e capitão Vasco Fernandes, que rumou ao Desportivo de Chaves, e terminou os empréstimos dos extremos Artur Serobyan (Ararat-Armenia) e Jajá (Athletico Paranaense cedeu-o ao Pafos, do Chipre).

O Casa Pia, que saiu goleado da visita ao líder Sporting, por 8-0, na derradeira jornada, ocupa provisoriamente o 13.º posto da I Liga, com 19 pontos, e recebe na 20.ª ronda o Boavista, 12.º, com 20, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior.