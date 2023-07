Tiago Sá: «Queremos ter quatro finais e garantir a qualificação para a Liga dos Campeões»

Tiago Sá já falou sobre a renovação do contrato com o Sp. Braga, aquele que é o clube de sempre do guarda-redes de 28 anos. Basta registar que, se cumprir este novo contrato de quatro épocas até 2027, Tiago Sá chegará aos 32 anos e com 23 anos ao serviço dos arsenalistas.Eis as declarações do guardião aos meios do Sp. Braga."É um sentimento muito especial estar aqui há muitos anos. Quando comecei a minha carreira não imaginava que em 2023 estaria aqui a renovar por mais anos e, provavelmente, a fazer toda a minha carreira no clube do meu coração. O Sp. Braga é a minha casa há 19 anos e estou muito feliz por tomar esta decisão"."Quando tinha dez anos ainda era uma brincadeira, mas depois começou a ficar mais sério quando assinei contrato profissional. Não imaginava que ia chegar a este nível, chegar à equipa principal e a ter importância na equipa e no balneário do clube. Estou pronto para mais desafios e para o que aí vem"."Antevejo uma época difícil, com jogos complicados. Vamos ter de trabalhar muito na pré-época porque queremos ter quatro finais e garantir a qualificação para a Liga dos Campeões. Temos o campeonato pelo meio que não pode ser deixado de lado. Neste clube não se desiste, não se vira a cara à luta e estamos aqui para cumprir os nossos objetivos".