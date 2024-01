À semelhança do foi prática em anos anteriores, o universo do Sp. Braga voltou a reunir-se, esta segunda-feira, para distinguir os melhores do ano do universo arsenalista, com mais uma edição da gala Legião de Ouro.Realizado na Arena SC Braga, o evento reuniu figuras de relevo do clube, do futebol no geral e das forças políticas locais e nacionais. Como é habitual, vários nomes foram distinguidos nas mais diferentes categorias.João CarvalhoBrumaÁlvaro DjalóDeivd (Futsal)Afonso Gomes (Atletismo)Pedro Gonçalves (Voleibol)Ricardo Vasconcelos (Dirigente modalidades)Artur JorgeAMCOJorge MendesRicardo Rio