Tomás Marques renova com o Sp. Braga até 2027

O Sp. Braga anunciou a renovação do contrato de Tomás Marques, de 18 anos, até junho de 2027. O lateral-direito trabalha nas equipas B e sub-23 dos arsenalistas, tendo realizado apenas 5 jogos esta temporada."É um orgulho representar o SC Braga. A renovação é um voto de confiança da parte do clube, é fruto do meu trabalho e é mais uma motivação para continuar a trabalhar para representar o SC Braga. Dá-me também mais responsabilidade e por isso vou continuar a fazer o que tenho feito todos os dias, que é trabalhar sempre no máximo, pois acredito que estão para chegar coisas boas", começou por dizer, ao site do clube."Esta temporada estou a competir no futebol sénior pela primeira vez. É um patamar onde a exigência é maior e estou preparado para que na minha carreira o nível de exigência vá sendo cada vez maior. Tenho-me adaptado bem a novas ideias, a novos princípios de jogo e tenho crescido muito, tanto a nível físico como a nível mental", acrescentou Tomás Marques.