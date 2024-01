Union Berlim e Leipzig atentos a João Vasconcelos

João Vasconcelos, médio ofensivo do Sp. Braga B, fez quatro golos e duas assistências nos seis jogos da fase de grupos da Youth League e começa a despertar atenções além fronteiras. Segundo apurou, o jogador arsenalista, de 18 anos, é seguido com atenção pelos alemães do Union Berlim e do Leipzig.A entrar no último ano da ligação ao Sp. Braga, João Vasconcelos torna-se ainda mais apetecível, sendo que o Union Berlim já sofreu com a sua qualidade, encaixando dois golos e uma assistência da sua autoria, na derrota contra os sub-19 minhotos, por 4-1, na Alemanha, na 2.ª jornada do Grupo C da presente edição da Youth League. Em Braga, na 5.ª ronda, Vasconcelos marcou o único golo da partida. Sintomático.Nesta prova, o esquerdino também faturou contra o Nápoles, num empate a duas bolas que contou igualmente com uma assistência sua. No plano interno, João Vasconcelos tem tido o seu espaço competitivo na Liga 3, ao serviço da equipa B do Sp. Braga, tendo sido utilizado em oito jogos, marcado um golo e feito outra assistência.