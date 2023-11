Víctor Gómez e o jogo do Sp. Braga em Madrid: «Não vimos com medo e precisamos de vencer»

Víctor Gómez foi o porta-voz do plantel do Sp. Braga na antevisão ao jogo com o Real Madrid. O lateral-direito espanhol apontou ao triunfo e à possibilidade dos guerreiros quebrarem a malapata das equipas portuguesas, já que nenhuma conseguiu vencer em 10 jogos no Santiago Bernabéu."É um jogo especial para mim, no meu país, creio que a equipa está muito consciente do que tem de fazer e muito preparada, com muita vontade de ir ao jogo e arrecadar os 3 pontos.""A nossa equipa está consciente do que tem de fazer, acredita no seu grupo, a equipa quer vencer, anular esse registo dos clubes portugueses nunca terem ganho aqui.""O Vini é um jogador incrível, exige 100% cada vez que tem bola, ele encara-te e tenta superar. Nós temos de fazer as coisas muito bem para isso acontecer o menos possível. Quanto a isso das provocações, cada um jogador tem o seu jogo, eu vou tentar fazer as minhas coisas para tentar travá-lo da melhor forma possível.""O respeito é mutuo, por parte do Real Madrid para nós e vice-versa. Considera-nos uma equipa forte e como espanhol digo que a liga portuguesa cresceu muito nos últimos anos e o Sp. Braga cresceu muito mais. É algo muito positivo, respeitar-nos. E nós temos de os respeitar.""As lesões aparecem quando menos esperas, foi quase um mês de lesão, senti-me muito bem no jogo de sábado, com confiança, é claro que me sinto preparado.""Viu-se no 1.º jogo que estivemos consistentes defensivamente, mas os detalhes marcam a diferença e vamos tentar corrigir para que seja um bom jogo para nós.""A equipa não vem com medo, vem com respeito. Para ganhar os 3 pontos, pois precisamos deles para continuar na competição e estamos preparados."