Vítor Carvalho desiludido: «É uma frustração não termos vencido»

O primeiro golo de Vítor Carvalho ao serviço do Sp. Braga teve o condão de desbloquear o dérbi regional frente ao rival Vitória (1-1), mas acabou por não ser suficiente para os bracarenses arrecadarem os 3 pontos, pelo que o brasileiro não escondeu o rosto de desilusão pela forma como surgiu o empate fora de horas.

"É uma frustração não termos conseguido os 3 pontos. Respondemos bem à pressão alta do adversário, com mais posse e melhor construção de jogo. Fomos a melhor equipa ao longo de todo o desafio e foi uma infelicidade tremenda sofrer aquele golo no último lance da partida, mas o futebol também é isto e resta-nos levantar a cabeça e seguir em frente", comentou o organizador de jogo dos guerreiros, para logo de seguida revelar que trocava de bom grado o seu momento de protagonismo por um resultado bem mais favorável: "Fiquei muito feliz por ter marcado o primeiro golo com a camisola do Sp, Braga, mas estaria muito mais feliz se tivéssemos vencido, trocaria o golo pelos 3 pontos com gosto."