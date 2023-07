Vitor Carvalho e a ambição do Sp. Braga: «A equipa almeja coisas grandes esta época»

Vitor Carvalho e Adrián Marín, dois reforços para a nova época e ambos oriundos do Gil Vicente, comentaram a presente fase de pré-temporada do Sp. Braga. Em declarações ao canal do clube, ambos estão de acordo no passo em frente nas carreiras e admitem ansiedade para o início oficial da época, até porque será logo com um jogo de Liga dos Campeões."A equipa almeja grandes coisas esta época e para conquistar é preciso muito trabalho e dedicação. Tenho-me sentido bem, a equipa tem feito o que treinador tem pedido, executado com qualidade o que ele exige durante a semana. É importante vencer estes jogos de pré-temporada, pois é sempre bom ganhar e é ainda melhor evoluir com vitórias", começou por dizer o médio Vitor Carvalho, em declarações à Next."A Champions? Sim, era algo com que sonhava, estou ansioso para que chegue esse momento. Quero desfrutar, aproveitar, sei da responsabilidade mas queria há muito tempo isto e estou feliz. Estou a contar os dias para que chegue a estreia, para sentir o gostinho de estar no campo com camisola do Sp. Braga e sentir os adeptos. Estou mesmo com vontade de que chegue esse dia", afirmou.Adrián Marín apontou à sua evolução no futebol português, onde parte para a terceira campanha. "Depois da minha etapa em Espanha, fui para Famalicão, Gil Vicente, depois queria estar numa equipa grande, que é onde estou agora. Estou muito entusiasmado e com vontade de que comece tudo. Estou ansioso por jogar oficialmente pelo Sp. Braga", acrescentou. Recorde-se que o primeiro jogo oficial será na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 8 ou 9 de agosto."Impressionou-me como o clube trabalha em todos os aspetos, não só a equipa, mas todos os serviços, instalações, vocês [comunicação], departamento médico… Um clube que trabalha para estar ao máximo nível em todas as áreas. A qualidade de todos é altíssima", apontou o lateral-esquerdo.