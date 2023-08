Vitor Carvalho: «Estamos todos muito realizados por colocar o Sp. Braga na Champions 11 anos depois»

Vítor Carvalho não escondeu a felicidade pelo apuramento do Sp. Braga para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Após a vitória diante do Panathinaikos, em Atenas, o médio dos bracarenses destacou o apoio dos adeptos e revelou o que sentiu quando Bruma marcou o golo do triunfo."Foi incrível, estou muito feliz. O grupo está contente por esta conquista. Foi um jogo difícil, os adeptos empurraram-nos, sabíamos das dificuldades, mas soubemos jogar e soubemos passar. O resultado é o que conta. Às vezes podemos fazer grandes jogos e não alcançar os resultados, mas a vitória é o mais importante", começou por referir o ex-Gil Vicente."Golo de Bruma? Queria correr atrás dele, comemorar com ele. Queria que acabasse logo ali", acrescentou, dizendo estar sem palavras.Nesse momento é difícil encontrar palavras. Estamos muito felizes, viu-se no sorriso de toda a gente quando o árbitro apitou. Estamos todos muito realizados por colocar o Sp. Braga na Liga dos Campeões 11 anos depois", destacou.Já sobre o início de época e as prestações pelo Sp. Braga, Vítor Carvalho foi claro. "Estou muito feliz, confiante, o míster tem dado essa confiança. Os mueus companheiros também e tenho conseguido mostrar no relvado a qualidade e o potencial e tenho conseguido ajudar. Sinto-me bem, sinto-me realizado de estar a ajudar e estou feliz por estar tudo a correr bem", disse, antes de concluir: "O trabalho compensa e tenho trabalhado muito. Esperava ter oportunidade. Cheguei preparado, sabia das ambições individuais e eu tenho muita ambição, vontade. A exigência é diferente. Estou num clube onde a exigência é grande."