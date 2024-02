«Vozes de trolha não chegam ao céu»: tarja contra António Salvador ainda vale multa à SAD do Sp. Braga

O Conselho de Disciplina da FPF divulgou os castigos ainda relativos à jornada 19 da Liga Betclic e há um particularmente relevante para o Sp. Braga. Na sequência da crítica de António Salvador ao boicote das claques do clube na final four da Allianz Cup, em Leiria, o presidente acabou por ter resposta no jogo seguinte, frente ao Chaves e que terminou com um empate a uma bola."Ao minuto 32 da primeira parte, adeptos afetos ao clube visitado, claramente identificados através das vestes que possuíam e dos cânticos entoados, de apoio à sua equipa, exibiram uma tarja, com dimensão superior a 1m x 1m, na Bancada Nascente Inferior, Setor A7, fora da ZCEAP, com a seguinte mensagem "Vozes de trolha não chegam ao céu. Na defesa do símbolo sempre", regista o relatório do delegado da Liga o que levou a uma multa de 1. 275 euros.Ou seja, o insulto dirigido a António Salvador vai ser pago pela própria SAD minhota, o que leva os responsáveis bracarenses a já ter decidido que vão recorrer desta decisão, apurouNoutro plano, o CD da FPF multou ainda a SAD do Sp. Braga em 3.190 euros, neste caso por comportamento incorreto do público e uso de engenhos explosivos e pirotécnicos, aqui também uma sanção agravada pela reincidência.