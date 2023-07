Zalazar já está em Portugal para reforçar o Sp. Braga: médio custa 5 milhões de euros

Tal como avançámos na edição impressa desta quinta-feira, Rodrigo Zalazar está assegurado como reforço para a nova temporada e o médio uruguaio, de 23 anos, até já se encontra em Portugal. O jogador chega do Schalke 04 e aterrou no aeroporto do Porto ao início da tarde, num voo privado oriundo da Alemanha, etestemunhou a sua saída do aeroporto pela zona VIP, acompanhado da mulher e filho.O jogador vai assinar um contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até 2028 e custa aos cofres da SAD arsenalista 5 milhões de euros, segundo apurámos, pela totalidade do passe. O jogador ficará protegido por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.O jogador irá cumprir os exames médicos e, posteriormente, será oficialmente apresentado como reforço da equipa bracarense, que irá disputar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões a partir do próximo mês. E essa hipótese de poder ter palco na liga milionária foi fundamental para convencer Rodrigo Zalazar.