Zalazar supera Pote e João Neves e é eleito o médio do mês de janeiro na Liga Betclic

Rodrigo Zalazar foi eleito o médio do mês de janeiro da Liga Betclic, anunciou a Liga Portugal esta terça-feira. O jogador do Sp. Braga recebeu 18,52% dos votos dos treinadores do escalão principalO internacional uruguaio, de 24 anos, somou um golo e uma assistência nos quatro jogos disputados para o campeonato e ganha, assim, a sua primeira distinção deste género na presente temporada.O médio levou a melhor sobre Pote, jogador do Sporting que teve 17,04% dos votos, e João Neves, jovem do Benfica que recolheu 15,56%.