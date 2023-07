Zé Pedro renova com o Sp. Braga até 2025

O Sp. Braga selou a renovação do contrato de Zé Pedro, defesa-central de 21 anos que pertence ao plantel da equipa B, mas que já chegou a trabalhar com a equipa principal arsenalista. O novo contrato é válido até junho de 2025."O clube continua a acreditar em mim e isso é o mais importante para seguir o meu caminho no SC Braga e dar tudo o que tenho dentro de campo. Com esta renovação pretendo continuar a evoluir e ter muitos minutos de jogo. Dessa forma quero ajudar a equipa a atingir os objetivos na Liga 3 e poder manter como grande objetivo pessoal chegar à equipa principal", apontou Zé Pedro, em declarações ao site do clube.Na última temporada, Zé Pedro foi utilizado em 30 encontros, 26 dos quais na Liga 3 e 4 na Premier League International Cup.