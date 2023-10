Foram 500 leões à Polónia

Os adeptos do Sporting corresponderam em bom número à chamada e ontem superaram até as expectativas, que apontavam para duas centenas e meia. Na verdade, estiveram no ArcelorMittal Park, em Sosnowiec, o dobro dos sportinguistas que eram esperados, ou seja, cerca de 500, muito por culpa do grande número de leões que viajaram de diferentes pontos da Europa. A maioria ficou concentrada no sector reservado aos adeptos visitantes, onde estiveram representadas as claques leoninas. Houve, também, adeptos sportinguistas, identificados a rigor, noutros pontos do estádio, desde logo na bancada central.