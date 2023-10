O jogo com o Boavista, as palavras de Schmidt sobre o FC Porto, a recusa em "arranjar bodes expiatórios" e Pote: o que disse Rúben Amorim

Rúben Amorim faz a antevisão ao jogo com o Boavista, marcado para segunda-feira às 20h15 no Bessa."É uma motivação extra, temos sempre que jogar para ganhar. Nesta fase da época ainda é muito cedo, o ano passado condicionámos muito o nosso campeonato logo no início. Temos de vencer para manter a nossa posição. Neste momento, com uma diferença de golos não estamos em primeiro. Desgaste? Temos de estar prontos, somos uma equipa grande que está habituada a essa ciclo. A Liga Europa é diferente da Liga dos Campeões. Parece-me a mim que o campo vai estar difícil devido à chuva. Vai ser mais um jogo difícil. Estamos preparados. São três dias entre jogos e os jogadores já estão recuperados nesta altura.""Desta vez, pela primeira vez, não vou dizer quem vai jogar. O Franco cresceu muito o ano passado. A escolha para estes dois jogos já estava feita. Queremos todos os jogadores no mesmo ponto. Estava pré-estabelecido que o Franco ia jogar estes dois jogos. Não vou dizer quem vai jogar. Vou deixar em aberto. Amanhã verão quem será o titular. Boavista? É uma equipa que está a passar por dificuldades financeiras, com um treinador que jogava com três centrais mas que tem uma identidade própria. Não é o passado que nos cria dúvidas, mas sim o presente. É um adversário forte.""Não comento porque também não ouvi as declarações, não ouvi o tom, e pareceu-me que depois o treinador do Benfica disse que estava a ser irónico. Será importante chegar ao primeiro lugar. O aliciante é o mesmo, temos de recuperar a nossa posição. Teremos de ganhar amanhã, tal como teríamos de fazer se o Benfica tivesse ganho. É um jogo diferente. O Sp. Braga também perdeu pontos.""São jogos completamente diferentes e depois de existir uma expulsão aos 8 minutos não podemos fazer comparação nenhuma. Já não é a primeira vez na Liga Europa que ficamos condicionados muito cedo. Torna-se frustrante quando já é recorrente, seja por uma razão ou outra. Já é a segunda vez que com 10 marcamos golo. Sofremos, não aguentámos até ao fim. Há pontos positivos e negativos. Não podemos retirar quase nada de um jogo em que jogámos quase sempre com 10. Vamos defrontar o Boavista sem pensar no jogo passado.""Acho que fui muito esclarecido na minha análise, sinto-me refletido no clube que represento. Não mando indiretas para ninguém, seria muito pouco inteligente. Mandar recados para alguém só ajuda a atiçar os adversários. Tivemos aqui todas as semanas a dizer que tínhamos feito um mau planeamento e, quanto a mim, foi uma atitude bastante positiva que tivemos quanto ao outro ano. O Sporting está com um posicionamento bom. Temos um passo a dar, mas acho que estamos no caminho certo. Estou a dizer que os outros têm uma atitude negativa? Não estou. Em tudo. Não arranjar bodes expiatórios para aqui e para acolá. Nós não somos perfeitos. Também cometemos muitos erros. Mas estamos a tentar ter uma posição mais positiva no futebol. Se os outros não têm não sei. Não quis mandar indiretas a ninguém. Quanto ao Gyökeres não sei quais são os outros clubes. Vi duas propostas, do verão. O Viana fez um excelente trabalho. Apostámos no Viktor que deu certo, já apostámos noutros que não deram certo. Não interessa quem não conseguiu. Estou muito feliz por o Viana ter conseguido esta excelente contratação.""Temos gerações onde há mais jogadores para uma certa posição. Fui um jogador mais fraquinho que o Pote e a nossa geração não era mais forte. Quero que ele entenda que não são os números que o levam à Seleção, é o rendimento. Estou a metê-lo no máximo de posições para ver se o levam. Martínez? É uma forma aberta de o selecionador falar. Não podia estar mais de acordo. O Pote tem é de correr e melhorar muito. A verdade é que nesta Seleção é muito difícil para qualquer jogador entrar. O mesmo vale para o Nuno Santos e Paulinho. Tiveram azar de nascer nesta geração."