Rúben Amorim fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Farense, partida da 2.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga agendada para amanhã às 20H15 no Estádio de Alvalade."Claro, até porque é um jogo decisivo apesar de começarmos agora a competição. Ganhando, o Farense passa já. Podemos dar aqui um passo muito importante para o próximo jogo. Temos também de ir jogar com o Tondela, vencer e ter atenção ao número de golos em caso de empate. Temos de continuar a melhorar sabendo que não temos muito tempo para treinar. Temos de mostrar mais vídeos, o treino tem de ser praticamente parado. São semanas mais rápidas, mas é sempre melhor quando estamos a vencer, dá-nos mais confiança. Sabemos da importância do jogo e, como disse, é um jogo onde tudo pode acabar. Temos de vencer para seguir em frente"."Poderá ter esse contorno. E relembrar que a meio dessa semana também temos um jogo que pode ser decisivo para outra competição. Não temos muito tempo para trabalhar, mas jogamos contra qualquer adversário praticamente da mesma forma, com o objetivo de dominar os jogos. São jogos decisivos para várias competições. Temos de avaliar bem os jogadores, até porque nem temos muito tempo para recuperá-los. Entramos numa sequência de muitos jogos e este ciclo foi assim. Coates vai ser convocado, Morita não porque tem uma pequena lesão e dá-nos já dúvidas para os restantes jogos. Temos de lidar com isso, tentar arranjar soluções e ganhar, porque são jogos decisivos. Todas as equipas grandes querem ter estes ciclos, mas são difíceis de gerir. Estamos preparados"."São jogos decisivos de várias competições onde não temos muito tempo, esse é o lado negativo. Para a rotação, é positivo. Os jogadores estão a competir pelo lugar e o plantel foi preparado para isso. Sem preparação torna tudo mais difícil. Todas as equipas têm dinâmicas diferentes, e mostrar isso em um dia é difícil. Há o lado positivo e o lado negativo. O ano passado fomos eliminados da Taça de Portugal e isso é muito pior do que termos muitos jogos. Tudo ou nada? Direção não fez ultimato nenhum, mas o clube assim exige. Não vamos estar a dizer que queremos o 2.º ou o 3.º lugar. Sabemos a importância do 2.º, mas vamos pelo 1.º. O Sporting não irá acabar se não ganhar o campeonato. Está bem mais forte e no caminho certo, e eu enquanto líder sinto que temos de enfrentar as coisas assim, com mais ou menos pressão temos sempre de ganhar. Enquanto treinador decidi ter este tipo de abordagem"."Em relação ao Geny, isso é da parte da direção. Estou confortável com a situação dele, porque enquanto treinador do Sporting não irá haver venda. Enquanto treinador, o clube tendo uma percentagem pequena do seu passe, não irá vendê-lo, e isso é o sonho de qualquer treinador. Talvez até renove o contrato no futuro. O Geny não é problema para mim, talvez para a direção. Se olharem para o que disse nos outros anos, desta vez dei mais ênfase ao campeonato. Não vou estar a escolher entre as competições, mas em caso extremo de dúvida vou sempre cair um bocadinho para o campeonato. Mas temos a obrigação de lutar pela Taça da Liga, de Portugal e ir longe na Europa"."Acho que o Viktor teve um jogo em que não esteve tão solto. Ele foi para seleção quando estava num bom momento, passou a primeira semana não jogou, na segunda semana jogou 45 minutos. Depois aconteceu a situação na Bélgica. Depois chegou, foi expulso e não teve qualquer estímulo de jogo ou de treino. Teve quase três semanas e meia em que não jogou, e ele é um jogador que acaba por ser pior se parar. Posso já dizer que vai jogar amanhã. É claramente um jogador que precisa de jogar, e quando olho para a exibição no Bessa vejo mais isso de não ter tido estímulo durante algum tempo. Acho que não esteve tão solto em termos físicos ou técnicos. Agressividade? Pode aprimorar alguma coisa, proteger-se, mas não temo nada. Ele não consegue conter essa agressividade. Em relação ao nosso momento, é diferente. Atacamos mais, não sofremos tanto porque não defendemos tanto. Sinto a equipa mais segura. As sensações não são comparáveis, não relembro sempre essa época de campeão. Esperamos que tenha o mesmo fim"."Pote praticamente não trabalhou, só recuperou. Ontem quase nem o vi, hoje trabalhou taticamente. Vejo-o da mesma maneira. Não é resposta. Ele ouviu as palavras de certeza e acima de tudo reparou que o selecionador está atento e fez o seu trabalho. Também falhou um golo na 1.ª parte. É um golo natural dele, faz grandes golos e fez um jogo muito competente. Acho que tem vindo a jogar bastante bem e vejo-o normal. Paulinho? Não vou dizer se vai ser titular, caso contrário o Farense saberia a nossa forma de jogar no ataque"."Morita? O que me foi dito é que está fora neste jogo, contra o E. Amadora será muito difícil, e a partir daí depende da forma como evoluir. Em relação à Taça da Liga, ainda não conheço bem o formato. Em relação a ser no estrangeiro a final four, só me apresento ao serviço se for preciso e depois acompanho a equipa. Não consigo dar uma opinião sem saber o que vai acontecer ao certo. Acho que é uma competição boa e está muito direcionada para que a final four tenha os clubes mais fortes, mas haverá sempre hipótese de manter a Taça da Liga no calendário".