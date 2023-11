Em direto: siga a conferência de Rúben Amorim de antevisão ao dérbi com o Benfica

Rúben Amorim faz este sábado a antevisão ao dérbi com o Benfica, agendado para amanhã, às 20H30, no Estádio da Luz."Ao longo das semanas ouvimos e lemos sobre a crise do Benfica. É tentar olhar para os resultados no campeonato. Estamos a discutir a liderança no campeonato. Imaginem que o Sporting jogava com a Real Sociedad, não sabíamos o que acontecia. Não estamos iludidos com isso. Temos que ganhar o jogo porque é importante. Ter seis pontos de desvantagem com uma paragem é muito desconfortável. Sabemos a qualidade do adversário e do treinador. Querems muito ganhar este jogo"