Sporting "mais italiano", St. Juste como possível lateral e o desejo de ganhar uma prova europeia: o que disse Amorim

há 34 min 19:36

Fim da conferência: o resumo

Rúben Amorim fez esta quarta-feira a antevisão ao duelo entre Atalanta e Sporting, a contar para a 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.



O treinador do Sporting assinalou as principais alterações que a equipa terá de fazer, em comparação com o jogo da 1.ª volta em Alvalade, para levar de vencida a Atalanta, sublinhou o desejo do clube em voltar a conquistar uma prova europeia e não escondeu que St. Juste poderá ser uma alternativa à direita para defesa.



Leia abaixo a antevisão do treinador do Sporting na íntegra.