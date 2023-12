E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting recebe esta noite o Sturm Graz, em Alvalade, em jogo a contar para a 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga Europa. Estas são as opções iniciais de Rúben Amorim para o duelo do Grupo D, que tem início agendado para as 20 horas de Lisboa.

ONZE DO SPORTING: Israel; Luís Neto, Coates e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Daniel Bragança, Hjulmand e Nuno Santos; Trincão, Paulinho e Gyökeres

Suplentes: Adán, Francisco Silva, Morita, Pote, Edwards, Dário Essugo, Gonçalo Inácio, Diomande e Eduardo Quaresma

ONZE DO STURM GRAZ: Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Lavalée e Schnegg; Stankovic, Horvat, Prass e Kiteishvili; Sarkaria e Jatta

Suplentes: Maric, Wiener-Pucher, Johnston, Borkovic, Wlodarczyk, Javi Serrano, Bøving, Teixeira, Hierländer, Fuseini, Geyrhofer e Dante



Siga aqui o jogo em direto.