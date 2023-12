"Sporting mais robusto", elogios a Sérgio Conceição e o exemplo do Estoril: tudo o que Rúben Amorim disse

Rúben Amorim considera que o Sporting está agora mais próximo de ganhar aos seus principais rivais do que quando foi campeão, em 2021. Na conferência de antevisão ao Sporting-FC Porto, marcado para amanhã às 20h15, o treinador leonino falou na evolução da sua equipa, embora frisando que há ainda aspetos que têm de melhorar para inverter o historial recente com os dragões: "A diferença está nos detalhes e eles têm sido melhores do que nós. Queremos mudar isso já neste jogo."O timoneiro verde e branco elogiou também Sérgio Conceição: "Goste-se ou não do Sérgio, a capacidade que ele tem de implementar uma mentalidade como a do FC Porto, é difícil e cresce. Ele jogou lá e isso demora a construir. Além das coisas boas que o Sérgio tem, acho que ele é o melhor nesse aspeto. Era uma coisa que, não diria que gostava de ter, pois temos características diferentes, feitios diferentes, mas é uma capacidade que a sua equipa demonstra, uma capacidade que quanto a mim ainda estamos a construir e ainda não estamos ao mesmo nível nesse aspeto.""Geny está recuperado, Esgaio também e essas são as boas notícias. Jogamos vários clássicos durante a época, estamos empatados em ponto e tivemos uma derrota com o Vitória difícil de digerir. Mas já tivemos um jogo na Europa, trabalhámos em cima do que temos de melhorar e estamos preparados. Duas equipas com um futebol completamente diferente e onde o FC Porto, pelo historial, tem sido mais forte no jogo deles do que nós. Mas não vamos mudar a nossa forma de jogar e tentar ser mais fortes. A diferença está nos detalhes e eles têm sido melhores do que nós. Queremos mudar isso já neste jogo.""Nada, seria a mesma coisa. Devíamos ter mais pontos. Olho para os jogos em si e acho que tivemos mais oportunidades nesses jogos. Estamos a pecar nos detalhes. Todos esses jogos tiveram histórias diferentes. Fala-se do nosso histórico com o FC Porto, como se falava com o Famalicão. Demorámos três anos a ganhar ao Famalicão, por exemplo. Estamos mais perto de ganhar estes jogos do que quando os ganhávamos. Não temos tido essa capacidade de marcar e não sofrer mas estamos preparados para mudar a tendência.""Não em todos. FC Porto tem uma mentalidade forte e isso está espelhado ao longo dos anos na capacidade do FC Porto em passar na Liga dos Campeões. É um facto. Há que dar mérito ao Sérgio Conceição, que consegue sempre implementar aquele tipo de dinâmica. Está nos detalhes e o FC Porto tem sido mais competente, mas nós não podemos mudar a nossa forma de jogar. Vamos tentar melhorar nos pequenos momentos, não só contra o FC Porto mas contra Benfica, Atalanta ou Vitória. Temos de ter essa mentalidade de "este jogo é para vencer". Temos de encarar como mais um jogo do campeonato mas também como o último das nossas vidas. Esse é o equilíbrio da elite, que é difícil de construir. Agora, olho para o jogo e vejo um Sporting mais robusto. Acho isso e nada muda a minha ideia.""O que disse. Goste-se ou não do Sérgio, a capacidade que ele tem de implementar uma mentalidade como a do FC Porto, é difícil e cresce. Ele jogou lá e isso demora a construir. Além das coisas boas que o Sérgio tem, acho que ele é o melhor nesse aspeto. Era uma coisa que, não diria que gostava de ter, pois temos características diferentes, feitios diferentes, mas é uma capacidade que a sua equipa demonstra, uma capacidade que quanto a mim ainda estamos a construir e ainda não estamos ao mesmo nível nesse aspeto.""É preciso mais do que apenas ganhar. O Estoril ganhou duas vezes ao FC Porto e não é candidato. Temos de ganhar mas também muito mais. Mas se o jogo do Benfica tivesse acabado aos 93 minutos, não estaríamos a falar de uma equipa que não tem estofo de campeão. Da mesma maneira que nos dois primeiros anos não perdíamos um jogo destes, eu olhava para a equipa e sentia que não era tão forte. Defendíamos bem e éramos competentes na transição mas agora sinto a equipa mais preparada. Mas não ganhámos. Lá está, o estofo competitivo. Antes de sermos campeões, o Sporting não fez um ponto contra os grandes e depois fizemos com uma equipa de miúdos. Acho que éramos muito piores do que somos agora.""Nada, já falámos sobre isso. Não tenho nenhum pedido para fazer, pois a direção tem feito o máximo para ajudar a equipa. Campeonato vai ser longo e se ganharmos estaremos em primeiro."Pepe se estiver em condições vai jogar, nem entro por aí. É preciso uma ginástica muito grande falar dos jogadores que o FC Porto perdeu ao longo dos anos e não falar dos do Sporting. Não vejo aí diferenças nenhumas. Os clubes portugueses têm conseguido renovar-se e estão aí para lutar pelo título, estamos todos perto. Não traz mais responsabilidade."