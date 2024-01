Contratação de Pontelo, entradas/saídas em janeiro e o futuro de Mateus Fernandes: tudo o que Rúben Amorim disse

O Sporting recebe amanhã o Estoril, às 18h45, num jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic. Rúben Amorim fez esta quinta-feira a antevisão ao duelo com os canarinhos, abordando temas como a contratação de Rafael Pontelo - que está convocado para o jogo de amanhã - o mercado de janeiro ou as lesões e datas de regressos dos futebolistas com mazelas neste momento."Vimos as características. Ninguém consegue fazer o 'transfer', os mais experientes talvez, e ver que este jogador vai conseguir ter este tipo de impacto. Depois, é dar mérito a quem o tem, que é o scouting. Já o Porro, o Gyökeres, o St. Juste, vários grandes jogadores que o Sporting tem foi o scouting. O que nós vimos é que o Gyökeres tinha as características essenciais para tornar a nossa equipa mais perigosa num momento do jogo. Acho que ele mostrou-nos a todos que não só contra blocos subidos mas também contra blocos baixos consegue marcar golos e ter bastante impacto. Não diria que esperava ter este impacto, mas esperava que ele mudasse um bocadinho a forma de jogar da nossa equipa.""Não vou dizer se é uma opção e tem muito a ver com essas características. É muito forte nesses duelos, no dizer que aquele jogador não pode ter muito espaço. Tem estado reservado, o que é muito bom e ele tem tentado controlar durante a semana. É o crescimento de um jovem que fica mais adulto.Eu sempre acreditei. O menos que acreditei foi no primeiro ano e depois fomos acreditando. Nós, e vocês também. No segundo eu estava muito confiante que poderíamos ser bicampeões, no terceiro também. E foi o que foi. Este ano sinto-me confiante, mas sinto que depende muito de tudo. Das lesões, do calendário, da bola que bate no poste. A sorte tem muito impacto em tudo. Quatro anos que parecem 20, mas tem sido um bom trajeto e estamos confiantes de que podemos ser campeões.""Não temos previsão, temos uma ideia que poderá voltar aos treinos durante este mês. Está sem dores. O Seba é o jogador que está mais perto de voltar. Poderá estar um pouquinho com o Tondela. O Seba é um jogador importante. Sofremos contra o Portimonense, contra uma equipa que é muito forte ofensivamente. A linha vai mudando. Nós trabalhamos muito. Mas temos de ver que partimos de uma base onde havia Palhinha, Nuno Mendes, Seba... Todos esses aspetos contam e têm impacto na equipa. Trabalhamos todos os dias.""A nossa ideia é lutar por todos os objetivos. Vamos ter jogos agora que vão decidir isso. Temos tido alguns azares em algumas posições com lesões. O Travassos está a treinar connosco, mas teve um pequeno toque e está lesionado. Saídas? Só saem pela cláusula. Se pagarem a cláusula nos últimos três dias... Não estaremos preparados.""É um jogador que agrada a qualquer treinador que goste de futebol. Agora se estamos interessados no Guitane, posso já dizer que não porque temos jogadores para aquela posição. É um jogador muito parecido com o Edwards. O Mateus, no início não era a nossa ideia emprestar o Mateus. Achei que o Mateus estava mais crescido que o Dário [Essugo], não tinha dúvidas nenhumas, pela personalidade que tem, que se iria impor em qualquer clube. O crescimento dele é natural e vejo-o claramente no próximo ano a ficar no Sporting se continuar com o seu rendimento. O que falta ao Sporting? Muita coisa. Não em termos de jogadores, mas na forma de jogar. Em termos de mercado, veremos o que podemos fazer e o que pode acontecer. Sim, desde que não saia nenhum. Obviamente que temos alguns alvos que já tínhamos no verão, temos uma ideia do que pode acontecer na saída dos jogadores. Estamos a passar um mau bocado com as lesões e saídas para as seleções. Estamos a falar de 6 jogadores. Não podemos ir comprar para salvaguardar um mês.""Não vou dizer quem será titular, está convocado e poderá ser uma opção para amanhã. Não vou dizer qual é o onze porque poderia perceber quem iria jogar na esquerda. Não vou dar nada ao Vasco Seabra.""Não me preocupa porque nós temos condições para apresentar um onze de qualidade. Já sabíamos dessas ausências. Podemos encontrar um jogo muito difícil, frente a uma equipa que está livre de responsabilidades. Nem o Coates nem o St. Juste podem estar com a equipa. O Fresneda continua com a sua recuperação, mas vamos apresentar um onze forte.""Eu acho que não era preciso, mas focámos muito nisso. Também dissemos aos jogadores os resultados que têm tido, porque eles hoje em dia não estão tão atentos a isso. É uma equipa que não perde há quatro jogos. Não são a sua qualidades, os resultados... Muitos deles têm formação de clubes grandes. Um treinador que já demonstrou em Portugal fazer grandes trabalhos e ganhar a equipas grandes. Equipa está de aviso, sabe que tem o Guitane, dos mais desequilibradores neste momento, o jogador com mais assistências no corredor direito, a jogar numa nova posição. Essa informação foi toda dada. Que tipo de movimentos e comportamentos têm frente a equipas grandes..."