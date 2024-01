O regresso de Coates, a próxima temporada, Rafa e a ambição na Taça: tudo o que disse Rúben Amorim

Rúben Amorim faz esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Tondela, partida dos oitavos de final da Taça de Portugal agendada para amanhã, às 18H45, no Estádio de Alvalade.



O que mudou entre este jogo e o da Taça da Liga e o facto de ser em Alvalade? E quanto ao calendário? Sete jogos num mês...



"Já temos alguma experiência com jogos de 3 em 3 dias, temos de fazer um planeamento físico mas olhar jornada a jornada e levando isso assim que é mais fácil. Com o Tondela já jogámos para a Taça da Liga e creio que este jogo seria completamente diferente. Acho que só mudou contexto pois tínhamos dois resultados quando lá fomos jogar. Acho que o Tondela vai estar diferente pois também não mostrou tudo nesse jogo. Temos que ter estratégias diferentes, foi dessa forma que preparámos o jogo. Queremos estar na final e vencê-la pois é um dia especial para os jogadores, ainda não conseguimos como equipa técnica, é uma competição onde o Sporting tem tradição e tem mais responsabilidade. Queremos ganhá-la e jogar".



Onze. Seba vai ser opção e o Pontelo



"Vou voltar a não dizer o onze mas estão os dois convocados. O Seba tem um controle de minutos, nunca poderá fazer muitos, mas sentiu-se bem e está preparado para jogar. Nós precisamos dele pelo jogar que é e pelas bolas paradas. Um podera jogar o jogo todo o Seba não jogará o jogo todo".



Rumor sobre Rafa (Benfica)



"É um grande jogador, qualquer treinador gostaria de tê-lo mas parece-me impossível pois ele para já não vinha para o Sporting. Não é preciso pensar muito, o Rafa está a discutir a renovação com o Benfica e estava a discutir com o Sporting? Não faz sentido nenhum, há rumores que são fáceis e é um destes casos. É um grande jogador, vai ser muito importante na época do Benfica, e se não jogar com o Sporting é bom. Eu nunca ouvi falar nisso, não faz muito sentido. Tenho a certeza que não faz sentido.



Escolha de Pontelo



"Foi uma coisa do jogador. Para mim, é Rafa não lhe chamo Silva nem Pontelo."



Mercado



"A recompensa de um treinador é ganhar títulos, e não quero ver jogadores sair pela cláusula. É sempre bom pois nós trabalhamos para o clube e toda a gente vai na mesma direção e há que fazer crescer o clube em todas as frente, e o dinheiro é que mexe, mas eu quero muito que os meus jogadores se mantenham cá pois queremos ganhar jogos e só ganhamos com os melhores. Quem paga cláusulas leva o melhor."



Próxima temporada



"Nós somos um clube e eu sou uma peça do clube. Já estamos a fazer o planeamento para a próxima época, a estratégia está toda montada pois não depende só do treinador, depende de muitos fatores e departamentos. Em relação ao treinador e o mesmo de sempre, temos de ganhar titulos e avaliaremos."



Investimento no clube



"Sou só o treinador, é difícil falar sobre isso. Agora olhando para o futebol no estrangeiro passa um bocadinho por aí. Já aconteceu no Sp. Braga e acho que vai ajudar o clube a crescer. Os sócios é que decidem, isso é a parte boa, eu vejo isso com naturalidade, mas é uma escolha dos adeptos de cada clube."



Alvos



"Nós queremos certos alvos, a estratégia passou por aí, posso já dizer-vos que houve um jogador que tentámos há muito tempo e foi para outro clube. Temos de fazer o trabalho outra vez. Queremos reforçar o plantel, mas se não consguirmos não vamos cometer os erros do passado.



Ganhar a Taça de Portugal



"Todos os treinadores são muito competitivos e há essa falha. Fomos a uma meia-final com o FC Porto e fomos eliminados. O clube quer muito e o treinador também quer muito ganhar a Taça de Portugal. É um dos grandes objetivos da época."



Golos sofridos



"As equipas que sofrem menos golos estão sempre mais perto de genharem os campeonatos e nós somos prova disso, temos feito muito golo e sofrido muitos, às vezes com resultados confortáveis em sofremos um golo e estragamos essa média. É um ponto que temos de melhorar se queremos ganhar títulos pois algum dia vai fazer a diferença. É um hábito que temos de criar: não sofrer golos."



Aposta na formação



"Depende das situações e das carências que há no plantel. O Travassos vai voltar a ser operado estava a treinar connosco, o Afonso Moreira pode jogar por nós e o Chico Lamba já o fez o ano passado com o Casa Pia. Depende muito da sorte, eu sinto estes jogadores mais preparados do que o Inácio estava quando começou, mas tudo é diferente, a equipa e a exgência, pois agora é preciso entrar num clube para ganhar títulos. Estes nomes que disso mais o Rodrigo estão preparados para jogar, mas têm grandes jogadores à frente. Quando for preciso eles têm de chegar-se à frente."



Jogador que falhou



"Não é habitual dizerem, se descobrirem boa sorte, só estou a explicar o processo. Às vezes conseguimos como com o Morten (Hjulmand) e o Gyökeres que batalhámos mais quando outros clubes pagavam mais, e outras vezes não conseguimos. A direção tem abertura para isso, e a abertura é dinheiro mas não nos podemos deixar ir pela urgência do momentoTemos de fazer as coisas com muita calma".