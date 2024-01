O Casa Pia, a conquista de títulos e Mateus Fernandes "preparado para a equipa principal": tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim faz este domingo a antevisão ao jogo com o Casa Pia, marcado para segunda-feira (20h45) em Alvalade."O Geny já vai ser convocado e está apto para o jogo, sim. O Casa Pia mudou a sua forma de jogar, agora joga num 4x4x2 e tem dinâmicas parecidas às que o Paulo Fonseca tinha há algum tempo. Conseguimos reconhecer onde estão os posicionamentos dos jogadores e depois claro que entra a qualidade deles. Têm dois avançados muito possantes e, tal como em Chaves, temos que evitar os cruzamentos. Passaram a jogar numa linha de quatro, mas poderá ser uma linha de seis, não sei as adaptações que irão fazer. Espera-nos um jogo difícil mas que, infelizmente, tivemos mais tempo para trabalhar. Estamos à espera de um jogo difícil"."Em relação ao mercado já sabem a resposta. Não vi jogos da Taça da Liga sem ser o nosso. Só pensámos no Casa Pia e a única prenda que gostaria era a vitória. Foi uma semana longa, parece que durou um mês entre jogos, e sinto que a equipa ainda está no jogo passado. Só deixo de sentir isso quando a bola rolar. O que fizemos foi olhar para o Casa Pia. Nunca precisámos tanto de começar um jogo para voltar ao nosso andamento"."Sentimos muito as derrotas e não sentia o grupo em silêncio há muito tempo. Sentiram muito a derrota. Sei que ainda estão a pensar no jogo porque eu sou o mais rápido a passar para o jogo seguinte e até a mim me custou. Imaginem aos jogadores. Acho que não vai deixar marcas porque senti a equipa muito concentrada, mas foi uma das derrotas que sinto que se alongou mais no tempo. Obviamente que, se não ganharmos títulos, sairei pelo meu pé. Mas isso já era a nossa conversa de sempre. Não por não conseguirmos ganhar, mas porque dois anos seguidos sem ganhar títulos não pode acontecer. Não muda nada, simplesmente estamos preparados para o jogo e sabemos bem o que o Casa Pia quer fazer. Nós precisamos que a bola comece a rolar para entrarmos no que queremos fazer"."Claro que há todos esses detalhes e os treinadores são bons, mas o Sp. Braga jogou muito recuado e tirou-nos a profundidade. Se os outros vão fazer, depende de nós. Se acertarmos três vezes na barra, à frente da baliza mandarmos ao lado, o Quaresma a mandar ao lado, o Nuno a mandar ao lado, o Viktor também. Se isso acontecer nos outros jogos, encontraram o antídoto, que é a bola não entrar. Isso faz parte do jogo. Mesmo com a forma de jogar do Sp. Braga, que foi pensada, acho que o Viktor consegue fazer muito mais e foi isso que falei com ele. Mesmo com essa marcação toda, há pormenores que podemos melhorar, especialmente na decisão. As sensações são que queremos outro jogo, mas se olharmos para o Sp. Braga, quanto a mim fomos superiores. Aquilo não acontece todos os dias"."39 é um número como outro, a partir dos 40 já não somos considerados jovens treinadores e vou aproveitar este ano. A última vez que ganhámos o campeonato tínhamos 3% de probabilidade. Temos capacidade para vencer qualquer jogo em Portugal, isso são sondagens. No futebol podemos jogar muito bem, não deixar o adversário chegar lá, mas perder um jogo muda tudo. E sentir muito a derrota... Se tivermos algum precalço, temos de voltar a fazer tudo. Estamos em 1.º lugar, isso não diz nada sobre o que vai acontecer até ao fim, mas na forma como jogamos, com a pontuação que temos... Jogo a jogo conseguimos chegar ao fim em 1.º lugar. Mercado? Não teremos hipótese de fazer nada porque não faremos nada à pressa. Os jogadores que podem substituir os nossos precisam de muito trabalho, precisam de ver vídeos, de perceber como é bom viver em Lisboa, perceber a forma como tratamos as famílias. Se algo acontecer, teremos de ser competitivos na mesma"."Não sei se é um falhanço. Obviamente que queremos muito ganhar todos os jogos. Seria diferente a fase de promoção e a fase de não descida, mesmo pela competição para o resto do ano. Depois temos de ver a realidade que temos, se tínhamos capacidade para estar na 2.ª Liga ou se tínhamos de ir buscar jogadores. O importante é que os jogadores estejam preparados. Olhamos para o Mateus Fernandes, para a forma como joga, está preparado para a equipa principal e esse é o ponto principal da equipa B [onde o jogador passou parte da formação]. O Afonso Moreira poderá ser emprestado, tal como o Essugo... E, em princípio, não haverá muitas mexidas no nosso plantel até ao fim do mercado"."Parece-me que em Leiria jogámos em Alvalade, não vamos sentir grande diferença. Vamos ter o nosso balneário, o nosso público e o aplauso reflete o ambiente de união. Temos que ganhar o jogo, temos de jogar bem, e as primeiras sensações têm de ser boas. Queremos muito jogar e se for em Alvalade ainda melhor, importante é a bola rolar. Não vou dar um prazo ao Fresneda. Já faz alguns exercícios connosco quando não há contacto, para começar a sentir outros movimentos com bola. Depende. Em vez de prazos, é ver as sensações que tem e se está pronto para a competição. Ainda está um bocadinho longe".