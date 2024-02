Em direto: siga a conferência de Rúben Amorim de antevisão ao jogo com o Famalicão

Rúben Amorim faz esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Famalicão marcado para sábado às 18 horas."Começando já pelo jogo e pelo ciclo. O ciclo não se pensa. Como equipa técnica olhamos para o que é o espaço entre jogos, porque podemos falar de um ciclo com muitos jogos, mas se tivermos três dias de descanso conseguimos recuperar bem. Não se pensa no ciclo, pensa-se no próximo jogo, que é com o Famalicão. Sabemos que têm sempre talento. Nestes jogos, sem grande responsabilidade, têm capacidade de ter bola e criar perigo a qualquer equipa. Sabemos que é um jogo num campo diferente, difícil, onde há sempre duelos, onde o ambiente vai ser diferente a cada canto que ganharem. Dissemos aos jogadores que tudo o que se passou no último jogo vai ser completamente diferente e já não vai ter interferência neste. O nosso objetivo é ganhar o jogo e manter a liderança. Mercado? Preparámos o presente e o futuro, principalmente o futuro. O Afonso precisava de minutos, o Dário a mesma coisa. Sentimos que, com o Dário, a equipa B é curta para ele e a equipa A é difícil pela qualidade dos jogadores. Foi ter minutos na 1.ª Liga e dar o passo seguinte. O Koba é parecido com o que fizemos com o Rafael [Pontelo]. Quando chegámos aqui comprámos o Nuno Santos pelo mesmo valor para ser o nosso titular. Estamos a preparar o futuro sabendo que, quando olhamos para o Koba, não estamos só a comprar o jogador que é, mas também o que pode ser. Daqui a um ou dois anos teríamos que pagar muito mais. Foi a pensar muito no que se pode tornar e no que pode dar, exatamente como o Pontelo. Juntamo-los aos nossos talentos de formação para lutarem entre si e serem uma mais-valia para o futuro"."O 'onde vai um vão todos' foi algo que saiu naturalmente. Em relação ao meu futuro não posso dizer mais nada. Para as pessoas que trabalham à minha volta, vamos trabalhar juntos para sempre, o pensamento tem de ser esse. Fui muito claro no que disse, não falo mais no meu futuro"."Se estão no plantel... Quando digo que são para o futuro é a nossa ideia enquanto clube, de salvaguardar o futuro, de anteciparmos coisas que achamos que podem acontecer, e isso não quer dizer que não sejam opção para agora. Faltam no máximo nove dias para o Diomande e o Morita voltarem, obviamente que nestes dias temos jogos muito importantes que podem ajudar a decidir o nosso lugar. Sinto que o plantel está no bom caminho e penso que, sem grandes lesões, temos plantel para competir por todas as competições e dar oportunidades a todos os jogadores"."Não tem uma coisa a ver com a outra. Mateus encaixa bem, se calhar a jogar a médio, e comparando com o Pote, é o jogador mais parecido. Enquanto clube, queremos salvaguardar a equipa, preparar o futuro. Vi o Koba treinar connosco um dia e tudo o que pensamos é que tem muita qualidade mas também precisa de muito trabalho, por isso é que não era titular indiscutível no Estoril. Mas se o deixássemos crescer noutro clube, não teríamos a capacidade de o ir buscar. Não é só a pensar neste momento, é também no futuro. Koba e Pontelo são jogadores de qualidade. Geny não tinha minutos e explodiu, Quaresma igual. Pontelo e Koba são jogadores de grande talento e sim, o Koba já está convocado para amanhã"."A posição do Sporting tem de ser o Sporting a dizer, eu não tenho nada a dizer. Como funcionário do Sporting, jogarei na competição em que o Sporting estiver inserido e competirei por todas. É uma decisão do clube e temos que a aceitar"."Última pergunta não vou comentar. Gyökeres não tivemos propostas pela cláusula de rescisão. Nenhum jogador ficou por estarmos a lutar por títulos. Ficaram porque na época passada saíram jogadores que valeram muito dinheiro. Entre contratações e vendas gastámos exatamente o mesmo e essa é a razão para não vendermos agora. Não estamos a fazer um esforço financeiro. Fizemos um planeamento muito diferente do ano passado. Título? Fica mais perto sem dúvida nenhuma. Se não tivéssemos Viktor, Pote, Trincão, Paulinho, ficaríamos muito mais longe. O Viktor, pelo impacto que tem, obviamente que estamos mais perto de alcançar títulos. Não abdicaria de nenhum título, mas para mim o principal é o campeonato. E não vamos abdicar dos outros. Mas temos que saber que valores teremos se entrarmos diretamente na Liga dos Campeões. O foco é ser campeão, porque isso dá um orgulho a toda a gente no clube e aos adeptos, tem um impacto psicológico nos adeptos e na forma como queremos ganhar, que não é de 20 em 20 anos mas sim de dois em dois ou de um em um. Se entrarmos podemos fazer um planeamento diferente. Temos que ser campeões nacionais. Se pudermos ganhar tudo muito bem, mas precisamos de sorte. E sorte é o que não falta às vezes"."Todos os jogadores têm de correr atrás do prejuízo, mas não podem ser prejudicados por terem ido para as seleções. Quem treinar melhor irá jogar. A escolha é baseada, e sempre foi, nesse aspeto. Se foram à seleção é porque são bons, não podem ser prejudicados por isso. Mas os outros que estão cá a trabalhar também não serão prejudicados. Quem estiver melhor, jogará. Temos muitos jogos para rodar a equipa. Laterais? Podem jogar várias combinações, não vou dizer porque tem influência. O que interesse é o talento dos jogadores do Famalicão. Se joga o Puma ou o Chiquinho. Acho que podem jogar os dois. O Cadiz é o jogador que toca mais vezes na bola dentro da grande área da cabeça, mas por outro lado grande parte da rotina do Famalicão pela esquerda é com o Moura, que está castigado. O Otávio saiu, têm menos capacidade de tapar a profundidade. Tudo isso vai entrar em jogo. Podem jogar os dois, pode não jogar nenhum. Depende do que queremos para o jogo. A grande preocupação é explicar aos jogadores que tudo o que já passou, não interessa. Temos de ganhar por meio a zero se for preciso, eles são capazes de vencer o Sporting. Lutamos pelo título e queremos vencer".