Regresso de peso aos convocados, a confiança de Varandas e o 'risco' em alguns jogadores: tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim: «Morita sabe temporizar o jogo» Rúben Amorim: «Morita sabe temporizar o jogo»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim sobre St. Juste: «É um jogador especial e muito bom a nível mundial» Rúben Amorim sobre St. Juste: «É um jogador especial e muito bom a nível mundial»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim faz este sábado a antevisão ao jogo de amanhã com o Sp. Braga, partida da 21.ª jornada da Liga Betclic agendado para as 18 horas, no Estádio de Alvalade."Saí do treino diretamente para aqui e, pelo que vi, vamos convocar o Paulinho. Irei só falar com ele agora no fim para vermos as sensações. Fez o treino todo, portanto é mais uma opção. O que temos de fazer é esquecer o último jogo e usar o que aconteceu no ano passado, quando tivemos um jogo parecido com o FC Porto. Uma final onde perdemos mas jogámos muito bem, e depois com uma ou duas movimentações por parte do FC Porto o encaixe foi diferente. As duas equipas viram os vídeos dos jogos e vão arranjar outras maneiras para vencer. Cada jogo tem a sua história. Temos de ver as caraterísticas dos jogadores que podem aparecer e tentar imaginar o que a outra equipa vai fazer, focando-nos na nossa forma de jogar. Ver o que o Sp. Braga pode apresentar e tentar imaginar o que vai acontecer neste jogo, que vai ter história diferente e espero que também um resultado diferente do último"."Depende, já fizemos jogos com o Sp. Braga onde o Banza não foi opção e estava disponível. Para nós é igual, não conseguimos vencer os últimos dois jogos com o Sp. Braga e o Banza não foi titular em nenhum. Calendário? Estou preocupado com o do Sporting. Vamos ter um jogo no sintético daqui a uns dias. Vamos jogo a jogo, recuperando os jogadores, e não nos passa pela cabeça neste momento o que pode acontecer com as outras equipas ou o calendário daqui a três semanas. É tão difícil imaginar que temos de ganhar agora, para a Liga Europa, que nem temos tempo nem energia para pensar em algo mais"."O Paulinho já disse que, se nada mudar, vai ser convocado. St. Juste está muito melhor e poderá ser integrado na convocatória nos próximos jogos, neste ainda não. Presidente disse que tem muita confiança em nós e nós queremos manter a nossa posição e ganhar todos os jogos. O objetivo é sempre ganhar, e se o fizermos até esse tal jogo do Famalicão, poderemos estar numa posição favorável. Esse é o objetivo, até para tirar a ideia de que fomos prejudicados ou que vai acontecer uma desgraça. Se ganharmos os jogos será um bom sinal e penso que nessa altura poderemos estar em primeiro mesmo com menos um jogo"."Acima de tudo, mais opções para um ciclo complicado. São jogadores que jogam bem, mas o Pote marca mais golos. O Morita é um jogador mais preparado para posicionamentos de recuperação de bola e construção mais baixa. Morita sabe temporizar, Pote é sempre a 200 km/h para a frente. Morita também cresceu na capacidade de aparecer e fazer golos. Ganhamos mais opções para um ciclo onde às vezes temos dois dias entre jogos. A equipa fica mais completa. Neste jogo, vamos esperar para ver quem joga"."A Taça da Liga é uma situação onde ganhar é muito mais importante que jogar bem. Não sei o que vai acontecer no campeonato porque podia estar a dar pistas. O Abel Ruiz tem feito golos e poderá ser uma opção. O nosso foco foi tentar imaginar o que o Sp. Braga vai fazer, o que fez e o que podemos melhorar. O que trabalhámos é tentar olhar para as imagens e explicar ao Viktor, por exemplo, o que pode melhorar. Espero um Sp. Braga a tentar ganhar, nós também, e acho que vão mudar algumas movimentações. Na 1.ª volta jogou o André Horta muito por fora, o Moutinho não fez isso. Da mesma forma que preparámos isso, de certeza que o Sp. Braga preparou o que fizemos bem na Taça da Liga. Será um jogo mais complicado, mas o importante é que o resultado seja diferente"."Fazemos sempre essa avaliação, os problemas do St. Juste foram maioritariamente nos ombros. Tem tido muitas lesões mas no ano passado fez um bom número de jogos, há que olhar para isso. Fazemos esse estudo. Podemos arriscar aqui ou ali com jogadores que achamos que têm tal qualidade, para às vezes podermos ajudar alguns jogadores. St. Juste ainda não acabou a sua história no Sporting, a nossa ideia é tê-lo cada vez mais minutos em campo, é um jogador especial e muito bom a nível mundial na sua posição. Sp. Braga? Na Taça da Liga disse que mudei logo a seguir ao golo e não ajudei a equipa. O facto de termos sofrido - e os jogadores também sentem - depois de tantas ocasiões, deixou-nos muito nervosos. Saímos para a pressão sem pensar, Inácio carregou demasiado a bola, e esses pormenores foram explicados aos jogadores. Não temos de preparar uma parte psicológica, temos de pensar o jogo de forma diferente. O que devíamos ter pensado, principalmente o treinador, é que tínhamos tempo para marcar um golo. No campeonato temos de ganhar. O que fizemos foi mostrar aos jogadores o que fizemos bem e o que fizemos mal"."Para haver esse tipo de situação tem de haver acordo entre os dois clubes, e ver se o Benfica nos facilitava o calendário. Sou a favor do fair play, mas mexer no meu calendário para ajudar o Benfica... Se calhar também não ajudava. Estou preocupado em ganhar ao Sp. Braga, preparar a equipa para um sintético, fazer o trabalho tático em dois dias, e depois vemos onde vamos colocar o jogo com o Famalicão. Preferir, prefiro o máximo de recuperação entre jogos. Vai ser um ciclo muito complicado de gerir, mas dia a dia vamos fazendo isso".