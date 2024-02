O regresso de Diomande, a montanha a escalar e os planos que já não faz: tudo o que disse Amorim

Amorim e a 'chamada' de Zicky Té: «Iria adaptar-se bem ao futebol de onze...» Amorim e a 'chamada' de Zicky Té: «Iria adaptar-se bem ao futebol de onze...»

Amorim: «Sporting mais forte? Já disse aos meus jogadores para não se deixarem embalar nessa conversa»

Rúben Amorim: «Diomande chegou com fome de jogar»

Rúben Amorim faz este domingo a antevisão ao jogo com o Moreirense, encontro agendado para as 20H15 de amanhã e que fecha a 22.ª jornada da Liga Betclic."São desportos diferentes mas iria adaptar-se bem ao futebol de 11. O Nel vai jogar pela equipa B, não queremos parar a sua formação. Em relação ao jogo vai ser diferente do da Liga Europa, um Moreirense sem responsabilidade mas vai querer vencer. Campo ligeiramente mais curto na largura e assim muda lançamentos para a área, bolas paradas... Precauções com bola e sem bola. Cada ataque do Sporting pode ser uma transição do Moreirense. Se os deixarmos à vontade... preparámos todas essas nuances e temos de saber lidar com todos os momentos do jogo e da época, mesmo sabendo que nada é eterno. Sabemos a montanha que temos de escalar até ao fim da temporada. Prevejo um jogo difícil com muita qualidade"."St Juste não vai ser convocado, acho que precisa de treinar mais tempo. Ousmane veio bem e vai ser convocado, não está apenas na luta com o Quaresma, pode jogar em outras posições. Vamos ter vários jogos e vai haver rotação. Esta é a nossa prioridade, o campeonato, vamos meter os melhores, e depois fazermos uma avaliação para o que vem para a frente"."Não vi jogos do Benfica e do FC Porto, assim que acabámos o jogo com o Young Boys estudámos o Moreirense. O FC Porto e o Sp. Braga não desistem, não estamos à frente do Benfica. Estamos num bom momento, não somos ingénuos, mas um resultado muda tudo. Os jogadores não devem ler nada nesta fase porque vão ser enganados. Um empate muda aquilo que dizem e o que sentem em relação à equipa"."Vejo-os mais confiantes com o clube em si. Sentem que há um caminho, mas mais global do que localizado na equipa de futebol. O clube está melhor e veem que há jogadores talentosos e isso ajuda a criar uma onda positiva. Mas no ano passado enchemos o estádio numa época difícil. Os adeptos sentem que o clube está saudável e há uma ligação entre os jogadores e os adeptos"."Mostrámos muitas imagens, usámos as imagens do que o Moreirense fez cá, porque defendeu numa linha de 5. Não temos tempo para treinar e é mais fácil chegar aos jogadores por aí. O Diomande chegou com fome de jogar. É muito sério, logo no 1º treino sentimos que está de volta. Fisicamente vai sentir um bocadinho mas mais tarde ou mais cedo vai ser lançado na equipa"."Quando treinamos uma equipa grande tudo o que foi feito para trás já não conta. Basta ver o Benfica, o treinador às vezes é contestado e no ano passado foi campeão. Ganhamos um dia e no dia a seguir já nada conta. Para o Sporting é importante voltar a ser campeão, falta tudo por fazer porque já não ganhamos há um ano e tal, já esquecemos o que é ganhar títulos. Num clube grande há que seguir em frente. Sobre o treinador, sou um novato ainda, estou onde me sinto bem, não faço grandes planos para o futuro, como fazia quando era jogador. A família é importante, sou um treinador que não faz grandes planos, que vive o dia a dia e o futuro logo se verá."