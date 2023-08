À atenção... do Everton: Chermiti já não participou no treino do Sporting

Chermiti já não participou no treino que o Sporting realizou esta manhã na Academia, sabe. Como o nosso jornal tem vindo a dar conta, o, de tal forma que já não entra nas opções de Rúben Amorim.O luso-tunisino marcou presença em Alcochete, mas acima de tudo para recolher os seus pertences, tendo em conta que já não pisou o relvado da ala profissional. O Sporting, recorde-se, está a preparar o embate... precisamente com o Everton, no sábado (15 horas), em Goodison Park, no qual Chermiti já não entrará nas contas dos verdes e brancos.Em sentido inverso, Rodrigo Ribeiro treinou com a equipa principal, depois de ter sido apresentado aos sócios na receção ao Villarreal, no último domingo, no Troféu Cinco Violinos. O avançado de 18 anos entra no lugar deixado vago por Chermiti.