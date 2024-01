À atenção do Sporting: Diomande passa de titular a não convocado na Costa do Marfim

Os sportinguistas continuam atentos à evolução e rendimento dos jogadores do emblema de Alvalade nas provas continentais, com a CAN a marcar esta segunda-feira duas partidas de interesse para o universo leonino. Com Geny Catamo (Moçambique) e Diomande (Costa do Marfim) presentes em competição, ambos terão hoje as suas seleções a disputar jogos decisivos nas contas pelo apuramento para os oitavos-de-final, só que a tarde começou com uma novidade.Neste caso, Diomande, que havia sido titular nas duas partidas anteriores da Costa do Marfim no grupo A da CAN - vitória (2-0) sobre Guiné Bissau e derrota (0-1) contra a Nigéria - nem sequer consta na ficha de jogo dos elefantes na partida que já arrancou diante da Guiné Equatorial, que chegou à 3ª jornada como líder do grupo. Sabe, o motivo da ausência do central do Sporting nos convocados da Costa do Marfim prendeu-se com uma decisão técnica do selecionador Jean-Louis Gasset, o qual também preteriu Aurier (outro habitual titular) do onze e até banco de suplentes.Recorde-se que Diomande ficou associado à recente derrota perante a Nigéria, uma vez que o jovem defesa cometeu a falta sobre Osimhen que resultou no penálti que originou a vantagem mínima e triunfo das super-águias. Até agora, na fase final da CAN, Diomande soma 167 minutos de utilização divididos por dois encontros.A Costa do Marfim luta pelo acesso aos 'oitavos' da competição, sendo que poderá até consegui-lo na condição de um dos melhores terceiros classificados. Para a próxima fase apuram-se os dois primeiros classificados de cada um dos 6 grupos, além dos quatro melhores terceiros classificados.