À atenção do Sporting: Ugrinic partiu um dedo do pé e desfalca o Young Boys em Alvalade

?? Filip Ugrinic muss pausieren



Die Young Boys müssen in den kommenden Wochen auf ihren Offensivspieler Filip Ugrinic verzichten. Der Schweizer Nationalspieler zog sich am Donnerstag beim Heimspiel gegen Sporting bei seinem Treffer zum 1:2 einen Bruch an der grossen Zehe des… pic.twitter.com/mU4VMFewnC — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) February 16, 2024

O Young Boys recebeu más notícias... a dobrar. No rescaldo da derrota na receção ao Sporting (1-3) , na 1ª mão do playoff da Liga Europa, o clube ficou a saber que não poderá contar com Filip Ugrinic para o jogo da 2ª mão, em Alvalade, na próxima quinta-feira.O médio de 25 anos, um dos jogadores mais influentes do líder do campeonato suíço, até marcou aos 42 minutos, o que na altura reduziu a desvantagem para 1-2, mas com um custo, dado que saiu lesionado, com queixas no pé esquerdo.Após o jogo, foi ao hospital fazer exames - comodeu conta - e estes revelaram uma fratura num dedo do pé esquerdo "ao ser duramente atingido por um adversário", escrevem os suíços. Eduardo Quaresma, recorde-se, disputou o lance com Ugrinic e também ficou maltratado.De acordo com informação veiculada pela comunicação do clube, o internacional suíço vai ficar de fora por várias semanas e "só poderá regressar à competição no final de abril".