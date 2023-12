A enorme (literalmente) homenagem do Sporting a Francisco Stromp

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting CP (@sportingcp)

"Nunca esqueceremos quem nos tornou mais fortes. Uma homenagem a Francisco Stromp."É com estas palavras que o Sporting revela esta terça-feira, na rede social Instagram, imagens de um painel gigante do eterno sócio número 3, colocado em frente ao Pavilhão João Rocha.O outdoor com cerca de 96 m2 ocupa a empena de um prédio de três andares junto à casa das modalidades leoninas. Os adeptos aplaudem a publicação e, curiosamente, aproveitam para perguntar pelo popular equipamento Stromp, que no futebol costumava ser utilizado na Taça de Portugal, o que ainda não aconteceu esta época.Francisco Stromp é uma das maiores figuras da história do Sporting. Nasceu a 21 de maio de 1892 e morreu a 1 de julho de 1930, com 38 anos. Foi sócio fundador, dirigente, jogador e treinador. Fica para a eternidade como o sócio 3 dos leões, número que tinha à data da sua morte e que nunca será transmitido a outra pessoa. Deu ainda nome a um dos grupos mais prestigiados da família sportinguista, o Grupo Stromp, que organiza esta terça-feira a 61.ª edição dos seus prémios anuais.