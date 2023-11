Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A "ideia" de Rúben Amorim para o final da época vista pelo reino do leão: «Está a criar um tabu sem necessidade» Record ouviu a opinião de sportinguistas conhecidos sobre as declarações do treinador do Sporting depois do jogo com o Farense





• Foto: Pedro Ferreira