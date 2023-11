A imagem do pré-operatório de Fresneda: eis os especialistas que operaram o ala dos leões

Operado a uma lesão no ombro esquerdo que ainda tentou evitar através de tratamento conservador, Iván Fresneda apareceu esta segunda-feira ao lado dos especialistas em Traumatologia e Medicina Desportiva que lideraram a intervenção cirúrgica ao ala direito do Sporting, de 19 anos; as primeiras indicações apontam, apurámos, para uma paragem de 3 a 4 meses - ou seja, o jovem atleta nunca regressará antes de fevereiro Legendando a imagem, referente ao pré-operatório, o defesa aparece numa maca na companhia do Dr. Gonzalo De Cabo Tejerina, à sua direita, enquanto do seu lado esquerdo está o Dr. Manuel Leyes, responsáveis, por exemplo, por outras intervenções de êxitos a grandes nomes como o guardião Courtois ou o ex-portista e defesa Éder Militão."Nas próximas semanas não poderei ajudar a equipa no terreno de jogo porque fui operado. Quis evitá-lo com outro tipo de trabalho, mas não foi possível, não podia dar 100% e o que exige a camisola do Sporting", escreveu, no domingo, o futebolista nas suas redes sociais, palavras que pode ler na íntegra aqui