A mensagem emotiva do pai de Eduardo Quaresma: «Filho, sempre disse que o teu dia chegaria»

Eduardo Quaresma esteve em grande plano na goleada imposta pelo Sporting ao Sp. Braga em Alvalade (5-0) , este domingo, numa exibição que mereceu muitos elogios não só dos adeptos mas também dos companheiros e do pai, que recorreu à caixa de comentários numa publicação dos leões no Instagram para deixar uma mensagem ao filho, que apontou um golo após uma grande arrancada "Filho, que orgulho pela tua resiliência, pelo teu querer e por tudo o que tens feito, sempre te disse que o teu dia chegaria. Continua como tens feito e tudo será mais fácil. Amo-te infinitos", escreveu Paulo Coimbra.Refira-se que Eduardo Quaresma apontou o primeiro golo pela equipa principal do Sporting ao 25.º jogo, num momento muito festejado pelo próprio e pelos colegas.