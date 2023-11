A mudança de Porro para o Sporting: «O City não sabia o que fazer e decidimos avançar»

Pedro Porro notabilizou-se nas últimas temporadas como um lateral de qualidade ao serviço do Sporting, o que lhe permitiu o salto natural para um campeonato de outra dimensão, neste caso rumo à Premier League, ao serviço do Tottenham, e a verdade é que a aposta pelo lateral espanhol em Alvalade teve por base uma oportunidade de negócio. Quem o garantiu foi José Chieira, antigo diretor de scouting dos verdes e brancos que, em entrevista ao 'The Athletic', contou como decorreu o processo da chegada de Porro ao Sporting."O Manchester City não sabia o que fazer com ele, mas nós, no Sporting, identificámos muitas coisas boas no jogo dele e decidimos avançar. Também havia o facto de Pep Guardiola ser o treinador. Ele pede aos laterais para jogarem numa maneira que não encaixava no perfil de Porro. Dava para ver que tinha o caráter certo. Achávamos que era alguém que poderia interpretar as instruções de Rúben Amorim. Era mentalmente sólido, o tipo de jogador de que precisas se pretendes vencer todos os jogos. Tudo fazia sentido", justificou o scout, nas declarações prestadas ao portal, antes de analisar o crescimento de Porro."Ele foi muito bem treinado por Rúben Amorim no Sporting e também jogou como ala direito, na juventude. Por isso, adquiriu muita experiência em posições atacantes, como posicionamento, movimentos e outros aspetos", sublinhou José Chieira, o qual, antes de exercer as funções de scout no emblema de Alvalade, também passou pelo FC Porto.Recorde-se que Porro nunca chegou a estrear-se pela equipa principal do Manchester City, uma vez que esteve cedido ao Girona antes de um novo empréstimo ao Sporting. Ao serviço do clube de Alvalade, o lateral de 24 anos destacou-se, ao ponto de conquistar o campeonato pelos leões, que o contrataram mais tarde a troco de 8,77 milhões de euros aos citizens, num negócio que antecedeu uma venda de 40 milhões de euros (mais 5 M€ de taxa de empréstimo na segunda metade da época transata) de Porro ao Tottenham, clube que representa atualmente.