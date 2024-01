A prova do fair-play: Guilherme Madruga e Nuno Santos trocaram camisolas

Tudo está bem quando há fair-play e neste caso... houve mesmo! Apesar dos resultados do Prémio Puskás, que goraram as expectativas de Nuno Santos em trazer de Londres um simbólico galardão, o ala dos leões não ficou a pensar demasiado no assunto e hoje a imagem que ilustra esta peça prova isso mesmo.Guilherme Madruga, o 'ouro' desta categoria que é futebolista do Botafogo-SP, já tinha confirmado a Record que havia trocado a sua camisola com o português, gesto que promoveu nos bastidores da cerimónia realizada na capital de Inglaterra. Veja!