Acionistas do Sporting aprovam empréstimo obrigacionista e conversão antecipada dos VMOC

A administração do Sporting recebeu esta tarde luz verde da Assembleia Geral da SAD para avançar com um empréstimo obrigacionista até 50 milhões de euros e antecipar o prazo de conversão dos VMOC recomprados ao Novo Banco.Segundoapurou, os três pontos da ordem de trabalhos da AG foram aprovados com 99,98% dos votos, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade. Marcaram presença apenas 13 acionistas, no equivalente a 83,9% da estrutura acionista (na prática, a percentagem detida pelo clube na SAD). Os pontos 1 e 2, relativos ao prazo de conversão dos VMOC, recolheram apenas um voto contra. O ponto 3, relacionado com o empréstimo obrigacionista, teve 5 votos contra.Não foram respondidas quaisquer questões fora do âmbito da ordem de trabalhos da AG. Recorde-se que, às 19 horas, teve entretanto início uma AG de detentores de VMOC da emissão de 2010, para efeitos de alteração do respetivo prazo de conversão (que decorria até 2026). Para as 19h30 está aprazada uma terceira AG, desta feita para os detentores de VMOC da emissão de 2014, com o mesmo objetivo.Com a aprovação destes pontos, o Sporting concretizará até ao próximo dia 15 de fevereiro a conversão de todos os VMOC recomprados ao Novo Banco, consumando o aumento de capital dos atuais 150 milhões de euros para 202 milhões de euros. A partir dessa data o clube passará a controlar 88% do capital da SAD, abrindo a porta à entrada de um investidor minoritário.