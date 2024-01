Ações da SAD do Sporting valorizam 9,5%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A entrada de um novo investidor minoritário na SAD, admitida há uma semana pelo Sporting mas ainda sem quaisquer desenvolvimentos, motivou ontem uma valorização de quase 10% nas ações da sociedade. Os títulos fecharam a valer 0,98 euros, o que corresponde a uma subida efetiva de 9,5%, e chegaram a estar cotados em 1,07 euros (mais 19%).

Este impacto bolsista coincidiu com uma notícia da Bloomberg, agência especializada em informação financeira, dando conta de que os leões teriam iniciado negociações com vista a ceder parte do capital da SAD, o que não se confirma.

Ao dia de hoje, sabe Record, não há qualquer diligência concreta nesse sentido. O que existe, sim, é abertura do Sporting para avaliar o cenário, algo que já é do domínio público desde 27 de dezembro, quando a administração de Frederico Varandas fechou a compra dos VMOC ao Novo Banco, o que lhe permitirá passar a controlar 88% da SAD (contra os atuais 84%). Como noticiámos então, o dono do Chelsea, Todd Boehly, é um dos interessados em adquirir uma participação minoritária.