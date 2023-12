Acordo do Sporting com Novo Banco aumenta preço dos VMOC... do Millenium bcp

O acordo com o Novo Banco obrigou o Sporting a ajustar por cima o valor pago ao Millenium bcp pela recompra dos seus VMOC em 2022. Os leões comunicaram esse facto à CMVM esta noite, no âmbito do anúncio do referido compromisso com o Novo Banco,"Em 4 de março de 2022, foi outorgado entre o SCP e o Banco Comercial Português (adiante Millennium bcp) o 'contrato' de compra e venda de VMOC (…). O SCP pagou ao Millennium bcp o preço indicado no contrato, sujeito ao ajustamento do preço, a apurar nos termos previstos (…) em função do valor recebido pelo Novo Banco, S.A. em contrapartida da venda de VMOC. De acordo com a fórmula de cálculo constante do contrato, resulta um ajustamento do Preço dos VMOC adquiridos pelo SCP ao Millennium bcp de 0,168 por VMOC para 0,279 por VMOC", explica a SAD leonina, que pagara cerca de 14 milhões de euros ao BCP (por VMOC que custaram originalmente ao banco 83,4 milhões). O preço passa, desta forma, para cerca de 23,27 milhões de euros, em consequência deste novo acordo com o Novo Banco, isto é, aumenta perto de 9 milhões de euros.A partir da recompra dos VMOC ao Novo Banco, o Sporting poderá a qualquer momento fazer um novo aumento de capital dos atuais 150 milhões de euros para 177 milhões para acomodar essas ações, tal como aconteceu no caso do Millenium bcp."O SCP poderá, querendo, exercer o direito de opção de vencimento antecipado dos Valores", referem os leões que apontam para os meses de dezembro de 2025 ou 2026 ou "entre os dias 1 e 30 de junho." "O exercício do direito de opção de vencimento antecipado determinará a entrega ao SCP de ações da Sporting SAD correspondentes ao valor nominal dos Valores, as quais, nos termos do Regime Jurídico da Sociedades Desportivas, por serem subscritas pelo clube fundador da Sociedade, serão acções de categoria A. Em resultado da conversão dos Valores, ao SCP passarão a ser imputados os direitos de voto de 177.738.620 (cento e setenta e sete milhões, setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte) acções da Sporting SAD, representativas de uma participação de 87,994% (oitenta e sete vírgula novecentos e noventa e quatro por cento) do capital social e dos direitos de voto na Sociedade, dos quais, de forma direta, serão imputados ao SCP os direitos de voto de 152.776.330 (cento e cinquenta e dois milhões, setecentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta) acções da Sporting SAD, representativas de uma participação de 75,636% (setenta e cinco virgula seiscentos e trinta e seis por cento) e, de forma indirecta, por via do controlo conjuntamente exercido pela Sporting SGPS, os direitos de voto de 24.962.290 (vinte e quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa) acções da Sporting SAD, representativas de uma participação de 12,358% (doze virgula trezentos e cinquenta e oito por cento)", detalha a SAD verde e branca.