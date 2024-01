Adán chegou aos 150 jogos no Sporting... e quer mais: «É o momento mais importante da minha carreira»

Em Vizela, Adán abrilhantou o 150.º jogo pelo Sporting com uma goleada (), marca que o enche de "orgulho". E mesmo aos 36 anos, o espanhol quer é... mais."Agradecido por um percurso com tantos jogos. Feliz por tudo o que consegui até à data, por conseguir uma marca tão importante e entusiasmado para os jogos que aí vêm que vão ser importantes. Espero que sejam tão felizes como os 150 anteriores", frisou, em entrevista à Sporting TV, sem pejo em rotular como "muito especiais" os últimos 4 anos em Alvalade. "Cheguei a um clube onde consigo lutar por títulos, alcançá-los, desfrutar deles, jogar na Liga dos Campeões, jogar num dos grandes de Portugal... Tudo isso faz com que a minha experiência aqui seja muito especial. Tudo tem sido positivo desde que cheguei, nunca imaginei que corresse tudo tão bem. Está a ser o momento mais importante da minha carreira", atirou. Adán, recorde-se, termina contrato no próximo verão, masNum olhar ao passado, o ex-Real Madrid assume que foi "muito bem recebido pelo clube e pelos portugueses", até porque tem na nossa uma "cultura muito parecida com a espanhola". "É um país e uma cidade que está perto de Madrid, a uma hora de avião, o que permite que a família possa vir ter connosco. A cidade, o clima... Tudo está a ser espetacular. O meu filho nasceu aqui, relembro sempre isso e faz com que seja ainda mais especial", apontou.E ao passar em revista os tais 150 jogos, Adán lembrou, em particular, alguns dos jogos de 2020/21, época em que o Sporting foi campeão. "Certos jogos tornaram-se especiais por tudo o que aconteceu. Lembro-me do jogo em Braga, quando um jogador nosso foi expulso muito cedo, o [Gonçalo] Inácio, e a equipa conseguiu manter o resultado de 1-0, num momento decisivo do campeonato. E assim conseguimos manter aquela distância. Também me lembro de um jogo com o Farense, nessa primeira época, em que sofremos muito, mas também foi muito especial", rematou.