Adán disponível para renovar com o Sporting

Adán, aos 36 anos, ainda não pensa em terminar a carreira e, se for possível, até recebia com agrado o convite para prolongar o seu contrato com o Sporting que, recorde-se, termina no final da nova temporada.

"Quero continuar a jogar e gostava de fazê-lo aqui no Sporting", afirmou o guarda-redes, numa entrevista à Sport TV, que será transmitida este domingo, antes do jogo com o Villarreal. No excerto divulgado, o titular da baliza leonina também não hesitou em "assumir a responsabilidade" em alguns erros cometidos na última época, falhas que nunca levaram Rúben Amorim a retirar-lhe a confiança.

O camisola 1 também recordou a expulsão no jogo com o Marítimo (2-1) para a Liga Bwin na última época, uma situação que obrigou Paulinho a assumir a posição de guarda-redes. "Agora brincamos com isso. Foi melhor guardião do que eu seria avançado", garantiu o espanhol .