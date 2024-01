Adán e o estatuto no Sporting: «É um orgulho tremendo ser um dos capitães do clube»

Aos 36 anos, Adán demonstra uma experiência que faz diferença no balneário do Sporting e lhe confere igualmente o estatuto como um dos capitães do plantel verde e branco. Numa fase em que festeja a marca de 150 partidas realizadas pelo clube de Alvalade, o guardião espanhol abordou a trajetória nos leões, destacando a confiança que merece por parte do grupo de trabalho."É um orgulho tremendo poder ser um dos capitães deste clube tão grande, com tantos grandes capitães que passaram pelo clube. É um orgulho tremendo. Pela idade, responsabilidade e por ser um dos capitães, tento mostrar aos jovens os sacrifícios que há que fazer todos os dias para conseguir coisas importantes e títulos. E nos momentos menos bons, estar juntos e tentar conseguir extrair o positivo. Tentar ser um exemplo para os jovens e ajudar no crescimento dentro e fora de campo", sublinhou à Sporting TV, sem esquecer o papel de conselheiro para os elementos mais jovens que se juntam várias vezes ao plantel: "A relação é muito boa com todos. É muito importante que muitos jogadores da formação da academia estejam connosco no dia a dia. Isso faz com que o clube seja especial. Têm uma oportunidade tremenda de estar com a equipa principal. Quem está aqui há mais tempo tenta ajudá-los."Além disso, o guarda-redes de 36 anos abordou ainda a relação especial que mantém com Rúben Amorim, técnico do qual dista apenas 2 anos de idade. "A relação é especial. São 4 anos em que conseguimos pequenas conquistas e um crescimento coletivo. Tem apenas mais 2 anos do que eu e a relação é especial. Entende perfeitamente o que é o balneário. É uma relação especial a nível pessoal, não só de treinador e jogador", assumiu.De resto, na hora de apontar alguns dos momentos mais marcantes de leão ao peito, nomeadamente algumas defesas que tenham ficado na retina, Adán preferiu destacar todo o trajeto, ainda que não se esqueça do duelo e apuramento frente ao Arsenal, na época 2022/23. "Há momentos em que depende do que se passa. No ano passado contra o Arsenal foi muito especial porque a época estava a correr de forma complicada e fomos capazes de eliminar um dos candidatos ao título. São muitas durante 150 jogos, mas há momentos especiais durante estes 4 anos. O campeonato foi o mais marcante por tudo. Foi um ano que não podemos desfrutar das pessoas no estádio, foi um ano duro na sociedade e ganhámos o título 19 anos depois. Foi o meu primeiro ano no Sporting e tornou ainda mais especial. Conseguimos pequenos passos para o crescimento do clube, como os dois anos seguidos a competir na Champions. Este ano estamos na luta por todos os títulos e isso é importante", frisou aos canais do clube de Alvalade.