Adán "entusiasmado" com o momento do Sporting: «Estamos na luta por todos os títulos»

Adán admite que está "entusiasmado" com o momento que o Sporting vive, à partida para um momento alto da temporada, a final four da Allianz Cup. À Sporting TV, numa entrevista com o propósito de assinalar os 150 jogos de leão ao peito, o guarda-redes espanhol assume que a equipa está "muito bem" e motivada para disputar mais um troféu."Estamos na luta por todos os títulos. No campeonato fizemos uma primeira volta quase perfeita. Gánhamos muitos jogos, já vínhamos de uma boa segunda volta no ano passado, sem perder praticamente nenhum jogo. Vamos jogar a meia-final da Taça da Liga, continuamos na Taça de Portugal, e também na Liga Europa. A equipa está muito bem, creio que é um bom momento e estou entusiasmado com a segunda volta", sublinhou o guardião, de 36 anos.A contribuir para a boa fase da equipa, revela, está o espírito que reina entre o plantel. "A entrega, a luta até ao fim, o companheirismo. É difícil encontrar um balneário melhor do que este. Mesmo nos momentos maus vividos nestes quatro anos, a equipa conseguiu sempre recuperar", frisou, reiterando: "Estamos em primeiro lugar [no campeonato] e na luta por todos os títulos. Esse é um espírito especial que este clube e estes adeptos têm e que passam para nós, jogadores. Que continuemos assim!".