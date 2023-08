Adán revela qual o jogador que lhe deu mais problemas na hora de defender remates

Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, revelou, em entrevista à Sport TV, qual o jogador que mais problemas lhe deu na hora de defender remates, optando por um português que foi seu companheiro de equipa no Real Madrid."Joguei com muitos avançados... Defrontei Messi, fui companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, partilhei balneário com Raúl, Beckham, Ronaldo Nazário... São todos grandes jogadores, de um nível extremo. Talvez o mais difícil seja o [remate de] Cristiano Ronaldo. No momento de rematar à baliza, pela potência que imprime, pela determinação que tem na hora de encarar a baliza...", considerou o guardião espanhol.Recorde-se que Antonio Adán e CR7 jogaram juntos no Real Madrid entre 2009 e 2013.