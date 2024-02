Adán: «Tive mais trabalho do que é habitual no campeonato»

Adán diz que o Sporting fez um grande jogo frente ao Young Boys (). Na zona de entrevistas rápidas, à Sport TV, o guardião espanhol reconheceu também que teve mais trabalho do que o "habitual"."Fizemos um grande jogo. Tivemos muitas transições para matar o jogo mais cedo, com mais golos, mas fizemos uma boa primeira partida da eliminatória. Vamos para o 2º jogo com o resultado a nosso favor. Fomos todos muito importantes. Sabíamos que eles eram fortes nas transições também, fortes na frente e que iam ter as suas ocasiões. Talvez tive mais trabalho do que é habitual no campeonato, mas estivemos bem e conseguimos um bom resultado", afirmou, falando ainda de Eduardo Quaresma, que jogou no centro da defesa com Gonçalo Inácio e Matheus Reis."Claro que o Coates é importante para nós, o nosso capitão e referencia dentro do balneário e no campo, mas estamos a ver que podem sair outros, como o Trincão está a aparecer no campeonato, hoje o Edwards jogou e fez um grande jogo. O Quaresma está a manter a regularidade que o míster pedia, sabíamos da qualidade dele. Fomos campeões com ele, jogou muitos jogos. Não teve continuidade mas esta a mostrar o nível que mostrou quando surgiu no Sporting."