Adán vira página dos erros: «Cada temporada é diferente»

Horas antes da partida do Troféu Cinco Violinos, Adán concedeu uma entrevista à Sport TV onde abordou a sua carreira de leão ao peito e apontou a uma época distinta da anterior. "Cada temporada é diferente. Cometi erros pontuais no ano passado mas começa outra temporada nova", confessa o guardião, que se mostra agradecido a Amorim, o qual coloca ao nível de Mourinho, na importância do seu percurso enquanto profissional.

Apesar de ter contrato até final desta época, o guardião reiterou o desejo de poder renovar com os leões. "Ficaria encantado de continuar no Sporting. Continuo motivado, não penso que seja o meu último ano nem da carreira nem aqui", vincou o guardião de 36 anos, que não vê a idade como um posto: "Sinto-me bem, motivado e deixar o futebol não passa pela cabeça. No clube há miúdos, como o Franco, o Callai e Francisco Silva. São o futuro!".