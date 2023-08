Adepto que se sentiu mal na bancada do Casa Pia-Sporting encontra-se estável

O adepto que se sentiu mal nas bancadas do Estádio Municipal de Rio Maior , durante a primeira parte do jogo entre Casa Pia e Sporting, encontra-se estável e foi transferido para o Hospital São José, em Lisboa. O adepto em causa é Silvino Sequeira, ex-presidente da Câmara Municipal de Rio Maior.A situação aconteceu logo nos primeiros 15 minutos de jogo, na bancada atrás do banco do Sporting, levando a uma interrupção da partida por mais de dez minutos. O adepto em causa viria a ser prontamente socorrido e alvo de manobras de reanimação dentro da ambulância, com recurso a um desfibrilhador, para reverter a paragem cardíaca, e foi estabilizado no local.